Novo posicionamento da Funai é favorável ao licenciamento ambiental da fábrica da CMPC

Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Projeto de R$ 27 bi
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