Novo integrante no conselho do Banrisul e parceria que movimentou R$ 2 bi

O ex-secretário Estadual da Fazenda, Ricardo Englert, foi indicado e eleito pelos acionistas para integrar o conselho de administração do Banrisul. O banco tem capital aberto, com ações negociadas na bolsa de valores de São Paulo, B3.

Ainda sobre Banrisul, caixas eletrônicos em parceria com Banco24Horas atingiram 2,5 milhões de transações de clientes de outros bancos (18% do total) e R$ 2 bilhões em saques e depósitos. Quase todas as agências do banco estatal gaúcho estão com os equipamentos novos instalados.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)