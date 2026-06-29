Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

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Análise

Novo Desenrola para bons pagadores tem teto do juro, uso do FGTS e um grande desafio

No lançamento, o ministro da Fazenda disse que o objetivo é que os bancos cobrem uma "taxa decente" das pessoas

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