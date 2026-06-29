Novo Desenrola para bons pagadores tem teto do juro, uso do FGTS e um grande desafio

Ricardo Stuckert / Divulgação Presidência da República

Chegou a vez de quem paga as contas em dia. Em meio a tantos programas para inadimplentes, a nova fase do Desenrola, do governo federal, promete ajudar adimplentes a reduzirem o juro dos empréstimos, cujas parcelas comprometem o orçamento.

Na cerimônia com o presidente Lula, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, usou o termo "taxa decente", pois o teto é de 1,99%. Realmente há algumas indecentes por aí. Enquanto bancos públicos oferecem menos de 2%, especialmente quando a pessoa é boa pagadora, há financeiras inconsequentes com taxas de 10%, 15% e até absurdos 30% ao mês.

Os critérios são: ter pago pelo menos quatro parcelas da dívida e saldo devedor de até R$ 15 mil. Até engloba alguns inadimplentes, mas de pouco tempo, com atrasos de até 90 dias.

O prazo da dívida pode ser ampliado na nova operação, mas evite. Quanto mais tempo de empréstimo, mais tempo incidindo juro sobre o valor. Também pode pegar mais crédito, mas há o limite de 90% da parcela original.

Como, além de estudantes com Fies, a ideia é contemplar informais, o governo teve que aportar recursos no programa. O Fundo Garantidor de Operações (FGC) minimizará o risco para que os bancos reduzam o juro.

FGTS

E um ano depois do anúncio, finalmente o governo federal implementou o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para suporte ao consignado CLT. O trabalhador poderá destinar 35% das verbas rescisórias em caso de saída do emprego, 100% da multa do FGTS e 10% do saldo no fundo. No empréstimo via aplicativo da carteira de trabalho (CTPS Digital), a garantia cobrirá até 100% do valor. No tomado direto com o banco, o teto é de 50%. E importante: a taxa de juro será limitada também a 1,99% e o custo efetivo total (CET) não pode superar 1%, ou seja, sem farra de penduricalhos.

O desafio

Qual será o desafio? A adesão das instituição financeiras. Não há apoio institucional da Federação Brasileira dos Bancos (Febraban), então será uma decisão individual. Pelo que a coluna tem visto, não estão muito receptivos. Limitadores de taxa de juro sempre geram resistência.

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