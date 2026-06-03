Nova portaria substituirá regra em vigor para trabalho em feriados no comércio

Novo texto vai liberar segmentos como farmácias, entre outros. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Uma nova portaria substituirá a que entrou em vigor nesta semana para regrar o trabalho em feriados no comércio, informa o presidente da Federação dos Empregados do Comércio no Rio Grande do Sul (Fecosul), Guiomar Vidor. Ele representa os trabalhadores na comissão em Brasília que também reúne empresários.

O texto anterior, que já tinha sido adiado cinco vezes pelo governo federal, acabou entrando em vigor porque a nova portaria atrasou. Já há uma proposta acordada que será levada ao ministro do Trabalho, Luiz Marinho, no dia 25 para publicação.

A portaria em vigor agora determina que o trabalho em feriados em algumas atividades do comércio só pode ocorrer com autorização em convenção coletiva acertada entre empregadores e sindicatos, abrangendo supermercados e hipermercados, farmácias, comércio em portos e aeroportos, comércio em hotéis, atacadistas e distribuidores, entre outros. O novo texto, informa Vidor, vai liberar segmentos como farmácias, postos de combustíveis e padarias. Supermercados ainda precisarão da convenção, afirma.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)