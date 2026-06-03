Nota não é pela resposta, mas pelo raciocínio: como universidade da Europa usa IA na sala de aula

Organizadora do South Summit Madri, a IE University tem sido uma das instituições de ensino da Europa mais agressivas no estímulo ao uso de inteligência artificial (IA) em sala de aula. Os professores são provocados, assim como os alunos. Confira detalhes abaixo na participação da coluna no programa Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha.
* A coluna viajou a Madri a convite da IE University
Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: fábrica de chips, licença de prédio anulada e audiências do porto de Arroio do Sal
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e João Pedro Cecchini (joao.cecchini@zerohora.com.br)