Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Briga global
Análise

No que ceder, no que fincar pé e a carta na manga que o Brasil tem contra os EUA

O Brasil, em especial o Sul, é afetado pelas duas tarifas que o governo norte-americano propõe criar

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