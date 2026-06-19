Move Brasil, guerra no Irã, dólar, Ibovespa, mais agenda e pílulas da economia 19.06

Agenda

Motoristas que fizeram o cadastro no Move Brasil Táxi e Aplicativos e que atendem aos requisitos podem procurar instituições financeiras e solicitar financiamento para adquirir um carro zero. Alguns relatam problemas, mas o BNDES diz que começará hoje como previsto.

IBGE divulga Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua: Educação (2025). (dados para Brasil, grandes regiões, unidades da federação, regiões metropolitanas e municípios de capitais.

Impasse entre Estados Unidos e Irã. A reunião prevista para acertar detalhes do acordo de fim da guerra foi cancelada.

A Feira Brasileira do Varejo (FBV) já iniciou a venda de ingressos para 2027. Promovido pelo Sindilojas Porto Alegre em parceria com o Sebrae RS, o evento será realizado entre os dias 23 e 25 de junho.

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Pílulas

Dólar subiu 1,30%, para R$ 5,17. Ibovespa recuou 0,13%, aos 168.239 pontos.

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