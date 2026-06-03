Melo quer que novo governador segure o South Summit no RS

Por enquanto, está acertada já a edição de 2027 do South Summit Brazil em Porto Alegre. Será a sexta. Para a próxima, será necessário renovar o contrato. Assim que encontrou a coluna na 15ª edição do South Summit Madri, aqui na Espanha, o prefeito Sebastião Melo falou que sua vinda também é para reforçar a importância do evento já que haverá transição no governo do Estado. Gostaria, inclusive, do compromisso dos candidatos com a continuidade.

É a segunda participação de Melo no evento aqui na Espanha. A anterior foi em 2021, com o governador Eduardo Leite, quando a organização decidiu que a edição brasileira seria na capital gaúcha.

Hoje vice-presidente da Invest RS (agência do governo gaúcho para atrair investimentos), Eduardo Lorea foi um dos articuladores para levar o South Summit ao Rio Grande do Sul. Ele lembrou à coluna que a última renovação, que costuma ser anual, foi por dois anos exatamente para não haver ruptura após a eleição.

Diretamente ao evento, são cerca de R$ 5 milhões investidos por edição por cada um dos governos estadual e municipal. Ambos calculam que o retorno é muito maior, da movimentação da cidade no período até a herança deixada para a economia local.

Hospital

Reitor da Unisinos, padre Sérgio Mariucci acompanhava Melo no evento. A coluna aproveitou para perguntar sobre a nova emergência que a universidade e a Unimed anunciaram no final do ano passado para a estrutura que fica na Avenida Nilo Peçanha, em Porto Alegre. Disse que o projeto segue em pé, mas que está pendente de ajustes em negociação.

* A coluna viajou a Madri a convite da IE University

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)