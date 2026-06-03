Melo quer que novo governador segure o South Summit no RS

Giane Guerra

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Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

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A última renovação foi de dois anos já para evitar uma ruptura após a eleição

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