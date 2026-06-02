Marcada audiência pública do leilão das sucateadas ferrovias do Sul

Audiência pública em Porto Alegre deve ocorrer no dia 29 de julho. André Ávila / Agencia RBS

Foi autorizada a audiência pública sobre o leilão das ferrovias do Sul. Haverá sessão híbrida em Brasília, no dia 16 de julho, e sessões presenciais em Curitiba (PR), em 27 de julho; Porto Alegre (RS), em 29 de julho; e Florianópolis (SC), em 31 de julho. O período para envio de contribuições será de 15 de junho a 10 de agosto.

Depois deste prazo, a proposta volta para análise, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) responde os questionamentos, faz os ajustes e envia as informações para o Tribunal de Contas da União (TCU), que faz seus apontamentos e devolve à agência reguladora. Só após este processo o edital será publicado.

A concessão da Malha Sul à Rumo termina em fevereiro de 2027. O governo federal anunciou, no final do ano passado, que um leilão seria realizado em dezembro de 2026. Um estudo da Infra SA embasa o Ministério dos Transportes a fatiá-la em três lotes. Haverá Corredor Mercosul, o Corredor Rio Grande e o Corredor Paraná–Santa Catarina.

Isso descontenta autoridades do Sul, que acreditam que isso deixará trechos sem interessados. A chance é mudar com a audiência pública, embora seja difícil. O governo gaúcho anunciou em dezembro passado um estudo sobre um projeto integrado das ferrovias do Sul, porém o edital para contratação da empresa ainda nem foi publicado. O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) planeja publicar em junho apenas, e o estudo ainda teria que ser feito.

Ninguém quer a renovação com a Rumo, já que, sem investimentos, as ferrovias ficaram sucateadas na concessão. Uma renovação temporária, porém, terá que ocorrer até que uma eventual outra empresa assuma.

O procurador Osmar Veronese, do Ministério Público Federal (MPF), organiza um grande evento para debater a concessão no dia 11 de junho. Todos os envolvidos estão na programação.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)