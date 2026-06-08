Lojistas do RS esperam vender R$ 710 milhões para o Dia dos Namorados

O Dia dos Namorados vai gerar R$ 710 milhões em vendas no Rio Grande do Sul, estima a Federação das Associações Gaúchas do Varejo (FAGV). Se confirmar, será um crescimento de 8% sobre o ano passado. Tirando a inflação, chega a um avanço real de 3%.

O presidente da FAGV, Vilson Noer, acredita que o frio ajudará como foi no Dia das Mães. O destaque será no convencional: moda, cosméticos, perfumes, calçados e restaurantes.

— A Copa do Mundo também ajudará lojas de material esportivo — projeta.

O endividamento das famílias devem ser compensado pelo mercado de trabalho ainda forte.

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: fábrica de chips, licença de prédio anulada e audiências do porto de Arroio do Sal

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)