Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Negócios
Notícia

Lojistas do RS esperam vender R$ 710 milhões para o Dia dos Namorados

Aposta será no presente convencional, com alguma influência da Copa do Mundo

Giane Guerra

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS