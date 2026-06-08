Loja de móveis abre 2ª unidade com R$ 8 milhões

Fachada no projeto da nova loja da Casa D'Lucca. Casa D’Lucca / Divulgação

Marca de móveis sob medida de alto padrão, a Casa D’Lucca investiu R$ 8 milhões para abrir em julho uma segunda loja em Canoas, onde já fica a sede. É instalada na Avenida Farroupilha, bairro Marechal Rondon, perto do ParkShopping Canoas, onde há muitas construções de imóveis novos. O projeto tem parceria da D'Linea e gera 50 empregos diretos e indiretos.

A primeira unidade fica na Rua Brasil, no Centro. Passará a ter foco nas classes B e C, concorrendo com Italínea, Renza e Bartzen. A empresa é de Luisa Pilati e Marcelo Bandeira, empresários de Camaquã.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)