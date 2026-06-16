Logística será trunfo de Estados com fim da guerra fiscal na reforma tributária; e o RS?

BR-285 é considerada gargalo logístico do norte gaúcho. Reprodução RBS TV / Divulgação

Uma reflexão que a coluna tem ouvido: com a reforma tributária, a logística ficará ainda mais relevante para um Estado atrair investimentos de empresas já que o fim guerra fiscal promete acabar com os incentivos tributários. Será um trunfo. O Rio Grande do Sul está competitivo em rodovias? Hidrovias? E o caos das nossas ferrovias?

Quanto às hidrovias, estão finalmente sendo dragadas, mas é uma manutenção que precisará ser feita periodicamente. Usou-se R$ 731 milhões do Funrigs, fundo criado com recursos da suspensão do pagamento da dívida do Estado com a União após a enchente.

E de rodovias, há uma forte reclamação sobre a BR-285, que leva insumo e traz produto de regiões pujantes do Estado: Norte e Noroeste. A estrutura precisa ser duplicada, mas não há sinal de que isso vá ocorrer. A concessão é uma opção, ainda que quase não ventilada pelo governo federal.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)