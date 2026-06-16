Logística será trunfo de Estados com fim da guerra fiscal na reforma tributária; e o RS?

Uma reflexão que a coluna tem ouvido: com a reforma tributária, a logística ficará ainda mais relevante para um Estado atrair investimentos de empresas já que o fim guerra fiscal promete acabar com os incentivos tributários. Será um trunfo. O Rio Grande do Sul está competitivo em rodovias? Hidrovias? E o caos das nossas ferrovias?
Falando nelas, abriu nesta semana o período para contribuições para a audiência pública do leilão da concessão da Malha Sul. Quase tão polêmico quanto a concessão das ferrovias à Rumo está este leilão. O governo federal propõe fatiá-la em três trechos. As reações no Sul são fortemente contrárias. O programa Acerto de Contas, da Rádio Gaúcha, entrevistou o diretor de Outorgas Ferroviárias do Ministério dos Transportes, Jefferson Vasconcelos Santos: "A divisão potencializa Paraná-SC para investir nos demais", diz diretor de Outorgas sobre leilão fatiado das ferrovias
Quanto às hidrovias, estão finalmente sendo dragadas, mas é uma manutenção que precisará ser feita periodicamente. Usou-se R$ 731 milhões do Funrigs, fundo criado com recursos da suspensão do pagamento da dívida do Estado com a União após a enchente.
E de rodovias, há uma forte reclamação sobre a BR-285, que leva insumo e traz produto de regiões pujantes do Estado: Norte e Noroeste. A estrutura precisa ser duplicada, mas não há sinal de que isso vá ocorrer. A concessão é uma opção, ainda que quase não ventilada pelo governo federal.
Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: gigafábrica de IA, R$ 40 milhões em fábrica, ex-hangar da Varig e shopping fechado
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e João Pedro Cecchini (joao.cecchini@zerohora.com.br)