Liberada negociação para vender marca da Piá a empresa de SC

Piá tem sede em Nova Petrópolis, na serra gaúcha. Google Street View / Divulgação

A Piá está liberada para negociar a venda da marca da cooperativa à Tirol, empresa de laticínios de Santa Catarina. Um “pré-acordo” foi aprovado por associados em assembleia.

A produção, porém, continuaria em Nova Petrópolis. Entrariam na venda também as “submarcas” usadas em produtos. Não foram informados valores ou mais detalhes. A Piá ainda poderia usar a marca para produtos não lácteos, como talvez as geleias. A ideia é não vender patrimônios físicos, além do que a cooperativa já se desfez nos últimos anos para vencer a crise, como supermercados e frota de veículos.

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A Piá enxugou a operação com força, mas ainda enfrenta alto endividamento e dificuldades operacionais. Chegou a ter a renúncia da antiga gestão após uma série de acusações.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)