Leilão ferrovias, Banco Master, hotel Hard Rock, novo mercado público, Bob's e mais, no Acerto de Contas

Na pauta do programa Acerto de Contas, da Rádio Gaúcha:
Apresentação: Giane Guerra
- O que o governo federal diz sobre o medo dos Estados do Sul no leilão das ferrovias. Entrevista com Jefferson Vasconcelos Santos, diretor de Outorgas Ferroviárias do Ministério dos Transportes.
- "É a maior investigação da Polícia Federal e mostrou brechas do sistema", diz diretor-geral, Andrei Rodrigues, sobre Banco Master.
- "Largamos 6% menos competitivos que o concorrente, um imposto invisível", desabafa empresário sobre BR-285. Entrevista com Reno Schmidt, CEO da Bruning Tecnometal.
- Com peças de SC, começa montagem do "Lego" que será o hotel do Hard Rock em Gramado. Entrevista com José Roberto Nunes, CEO da Mundo Planalto, empresa de Goiás que tem a licença da marca norte-americana para este projeto.
- Ficou para a virada do ano início da produção de amônia verde por usinas anunciadas para Passo Fundo. Entrevista com Bernardete Dalmolin, reitora da Universidade de Passo Fundo (UPF).
- Assinada concessão de R$ 20 milhões para mercado público na Região Metropolitana. Entrevista com Luiz Zaffalon, prefeito de Gravataí.
- Aos 74 anos, fast-food criado em Copacabana retoma expansão gaúcha freada na enchente. Entrevista com Fabiano Lima, diretor de Expansão do Bob's.
- Cidade do norte do RS quer instalar centro tecnológico em parque turístico.
Produção: Isadora Terra e João Pedro Cecchini
Edição de áudio: Christian Rafael, Fernando Bortolin e Paulo Fraga
Patrocínio: Shopping Total, Sindilojas Porto Alegre, Marcopolo, Be8 e Corsan
No Spotify:
Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: gigafábrica de IA, R$ 40 milhões em fábrica, ex-hangar da Varig e shopping fechado
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e João Pedro Cecchini (joao.cecchini@zerohora.com.br)