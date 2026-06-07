"Largamos 6% menos competitivos que o concorrente, um imposto invisível", desabafa empresário sobre BR-285

CEO da Bruning Tecnometal, Reno Schmidt é mais um empresário que reclama do problema logístico da BR-285. Bruning Tecnometal / Divulgação

Todos os produtos que a Bruning Tecnometal produz em Panambi, onde fica sua fábrica, passam pela BR-285 para serem levados aos clientes. O aço que usam de insumo vem de Minas Gerais e também precisa passar pela rodovia, que se tornou um gargalo do norte e do nordeste do Rio Grande do Sul. São milhares de indústrias nas regiões, além da produção agrícola.

— Largamos 6% menos competitivos do que nosso concorrente, é um imposto invisível — desabafou o CEO Reno Schmidt ao programa Acerto de Contas, da Rádio Gaúcha. — Ela (a BR-285) nos liga a outros Estados e ao Mercosul.

As obras na rodovia têm sido apenas paliativas. Para Schmidt, o caminho é a concessão e depois a duplicação, mas não há sinal de que isso vá ocorrer.

— Deixamos de assumir novos negócios. O cliente faz contas sobre o custo da operação. Inventário é dinheiro parado.

O empresário diz que é difícil levar até políticos à região porque é complexo chegar.

Agro

Em paralelo, a Bruning sofre o impacto do agronegócio. Teve que suspender contrato de funcionários porque seus clientes também aplicaram o chamado lay-off. Já nos segmentos rodoviário, há sinais de aumento de encomendas, a construção está com volumes bons, tanques de combustível oscilam e clientes automotivos ainda não se recuperaram da pandemia.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)