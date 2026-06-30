Lançado edital para leiloar antiga fábrica da norte-americana Manitowoc no RS

Publicado pela prefeitura de Passo Fundo o edital para leilão da área pública conhecida como a antiga Manitowoc, fabricante de guindastes dos Estados Unidos. São 45 hectares, o que equivale a 63 campos de futebol, na RS-324. A área construída se aproxima de 27 mil metros quadrados com galpões industriais e áreas administrativas.

O imóvel é avaliado pela Caixa Econômica Federal por R$ 81 milhões, informa o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Adolfo de Freitas. O lance mínimo na disputa, porém, foi fixado em R$ 32,4 milhões.

Área de 45 hectares tinha a fábrica de guindastes da Manitowoc ate 2015. Prefeitura de Passo Fundo / Divulgação

Como contrapartida, o vencedor da licitação deverá assumir compromissos obrigatórios, como a geração de 150 empregos. Também terá que apresentar um projeto de indústria ou logística a ser implementado em até cinco anos. O investimento mínimo é de R$ 20 milhões, somados aos pagos pela área.

O leilão será no dia 17 de setembro na bolsa de valores de São Paulo, a B3. Visitas ao imóvel podem ser agendadas pelo e-mail sde@pmpf.rs.gov.br.

A história

A área foi alvo de imbróglio jurídico por quase 10 anos, mas que agora está resolvido. A fábrica já não tem mais os equipamentos. Chegada ao Estado em 2012 com promessa de investir R$ 70 milhões – foi um dos primeiros investimentos privados anunciados pelo ex-governador Tarso Genro –, a Manitowoc suspendeu em 2015 a produção e demitiu funcionários da unidade de Passo Fundo. A empresa PAR Soluções Agrícolas, do empresário Antônio Roso, comprou o controle acionário da empresa e chegou a apresentar um plano de negócios. O terreno, porém, foi devolvido ao poder público.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)