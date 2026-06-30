Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Norte do Estado
Notícia

Lançado edital para leiloar antiga fábrica da norte-americana Manitowoc no RS

O valor mínimo é de R$ 32,4 milhões, mas o de avaliação chega a R$ 81 milhões

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