Juro, petróleo, porto de Arroio do Sal, dólar, Ibovespa e mais economia 16.06

Agenda

Começam reuniões dos bancos centrais dos Estados Unidos e do Brasil para decidir sobre a taxa de juro: Acordo para fim da guerra no Irã traz alívio cético em semana de juros

Petróleo continua em queda, agora de quase 2%. O barril está em US$ 81.

IBGE divulga:

Pesquisa Mensal de Comércio (abril)(dados para Brasil e unidades da federação)

Pesquisas Trimestrais do Abate de Animais, do Leite, do Couro e da Produção de Ovos de Galinha (1º trimestre)(dados para Brasil e unidades da federação)

Recortes metropolitanos e aglomerações urbanas

Índice FipeZap de Locação. Acelerou para uma alta de 0,43% em abril. Em 12 meses, aumento de 9,26%, para média por metro quadrado de R$ 45,12.

Audiência pública do Porto Meridional em Arroio do Sal. Na quinta-feira, será em Porto Alegre. Faz parte do licenciamento do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). Ambas às 18h.

Celebração do 250° Aniversário da Independência dos Estados Unidos da América em evento no Farol Santander, em Porto Alegre, no dia 16 de junho de 2026, das 19h às 22h.

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Pílulas

Dólar subiu 0,09%, para R$ 5,06. Ibovespa caiu 0,42%, aos 170.415 pontos.

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