Juro, operação PF, gasolina, porto de Arroio do Sal, dólar, Ibovespa e mais economia 18.06

Agenda

Repercussão do mercado financeiro sobre a decisão do Banco Central de reduzir a taxa de juro Selic a 14,25% ao ano: Juro: além da cautela com fim da guerra, apreensão com El Niño e energia

Petróleo cai novamente, cerca de 1,5%. Barril a US$ 77.

Gasolina, porém, está subindo em postos da região metropolitana de Porto Alegre. Altas de mais de 10%, segundo relatos de leitores.

Polícia Federal (PF) cumpre 18 mandados de busca e apreensão no âmbito da nona fase da Operação Compliance Zero. Entre os alvos estão o senador Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo Lula na Casa, e o banqueiro Augusto Lima, ex-sócio de Daniel Vorcaro.

IBGE divulga o Censo Demográfico 2022: Etnias e línguas indígenas – Resultados do universo (2ª edição).

Anúncio do maior investimento já feito pela distribuidora de gás do Rio Grande do Sul: Sulgás investirá R$ 164 milhões, com expansão aos vales do Rio Pardo e Taquari

Segunda audiência pública do Ibama sobre o Porto Meridional, em Arroio do Sal. Este encontro será em Porto Alegre. É etapa do licenciamento ambiental do projeto de R$ 6,5 bilhões.

Café com Lojistas do Sindilojas Porto Alegre, com Jaqueline Manica.

Comemoração dos 65 anos do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE).

Câmara Brasil-Alemanha no Rio Grande do Sul realiza palestra sobre hidrogênio e infraestrutura energética.

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Pílulas

Dólar subiu 0,49%, para R$ 5,06. Ibovespa caiu 0,70%, aos 168.454 pontos.

É assinante mas ainda não recebe a carta semanal exclusiva da Giane Guerra? Clique aqui e se inscreva.