Juro: além da cautela com fim da guerra, apreensão com El Niño e energia

Comitê do BC já havia promovido cortes no juro três vezes em 2026. Rafa Neddermeyer / Agência Brasil

A redução da taxa de juro Selic foi possível pela desaceleração da economia (a prévia do PIB cresceu menos do que o previsto), apontou o comunicado do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC).

Porém, o corte de 0,25 ponto percentual a 14,25% segue abaixo do desejado. Ainda são incertos os termos do acordo para fim da guerra do Irã, destacou o texto. Se confirmado, com o passar de alguns meses, vai retirar pressão inflacionária puxada pelo petróleo.

Agora, o Copom passou a alertar também para os efeitos do fenômeno climático El Niño nos alimentos e para o custo da energia. Mais desafios à frente.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)