Jogo da Seleção elevou venda em bar e açougue, mas reduziu em restaurante e supermercado

O primeiro jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, no último dia 13, elevou em 50,2% a venda em bares do Rio Grande do Sul na comparação com o sábado anterior. A compra de carne em açougue subiu 16,4% e a de bebidas em estabelecimentos específicos aumentou 15,6%.

Por outro lado, caiu em restaurantes (-6,2%) e em lanchonetes (-0,9%). Supermercados também tiveram redução de 7,9%. Os dados foram compilados pelo Itaú Unibanco com operações de seus clientes. A quantidade, porém, não é informada.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)