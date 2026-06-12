Inflação oficial, recuo de Trump, SpaceX de Musk, dólar, Ibovespa e mais economia 12.06

Agenda
É dia de inflação oficial no Brasil. IBGE divulga:
- Índice Nacional de Preços ao Consumidor e Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (maio)
- Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (maio)
(dados para Brasil, grandes regiões e unidades da federação)
O Banco Mundial reduziu a estimativa de crescimento da economia brasileira neste ano de 2% para 1,9%, apontando desaceleração no consumo. Para 2027, a previsão caiu de 2,3% para 2%, com expectativa de recuperação gradual impulsionada pela queda dos juros. A instituição destaca que o choque do petróleo tem impacto limitado na região, já que o Brasil é exportador Mas pressões inflacionárias globais e restrições fiscais limitam a capacidade de estímulo do governo.
Governo federal anuncia linha de crédito para financiamento de motos destinadas a trabalhadores de aplicativos.
Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) divulga a carga semanal de energia.
Após começar o dia anunciando bombardeio, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que o Estreito de Ormuz será aberto assim que for assinado um “grande acordo” sobre a guerra no Irã, evento que ele espera que ocorra em poucos dias. Só vendo para crer.
Petróleo tem queda significativa acima de 2%, com o barril a US$ 87.
Estreia da SpaceX, a fabricante de foguetes de Elon Musk, na Nasdaq, após a companhia realizar a maior oferta pública inicial (IPO) da história.
Pílulas
Dólar caiu 1,37%, para R$ 5,10. Ibovespa subiu 1,71%, aos 171.497 pontos.
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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e João Pedro Cecchini (joao.cecchini@zerohora.com.br)
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