Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

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Indústria cobra corte no encargo da energia e tarifa flexível de presidenciáveis

Reajustes muito acima da inflação pesam na conta de luz das fábricas

Giane Guerra

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