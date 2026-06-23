Indústria do RS provocará Gabriel, Juliana e Zucco para que atuem em entraves federais

Comitiva da Fiergs no evento da CNI com os presidenciáveis, em Brasília. Fiergs / Divulgação

Será no dia sete de julho o painel que a Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs), realizará com pré-candidatos ao governo gaúcho. Serão convidados Gabriel Souza (MDB), Juliana Brizola (PDT) e Luciano Zucco (PL).

O presidente da entidade, Cláudio Bier, antecipa que será algo semelhante ao feito com os presidenciáveis pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) em Brasília, no evento acompanhado pela coluna. Cada um terá um tempo de fala e, depois, responderá perguntas de empresários.

Será também entregue o Propostas RS, com os pleitos industriais. Terá grande foco em infraestrutura, diz o diretor Mano (Changes) Bier, um dos idealizadores do documento. Logística será o diferencial dos Estados quando a reforma tributária acabar com a guerra fiscal. A "prioridade número zero", por sua urgência, para os candidatos? Fundo constitucional, diz o diretor Rafael Sacchi.

Candidatos ao governo do Rio Grande do Sul, indústria cobrará atuação em assuntos federais que estão travando o desenvolvimento do Estado. Fundo constitucional, aliás, é chave para logística e tramita no Congresso.

* A coluna viajou a Brasília a convite da Fiergs.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)