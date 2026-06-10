Indústria do RS, dólar, Ibovespa, mais agenda e pílulas da economia 10.06

Agenda

IBGE divulga a Pesquisa Industrial Mensal, com dados do Rio Grande do Sul. O instituto apresenta ainda a Pesquisa Anual da Indústria da Construção (2024).

O Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) deve se reunir nos próximos 15 dias para decidir sobre a elevação na mistura de etanol anidro na gasolina de 30% para 32%, disse o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.

Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que dá autonomia financeira ao Banco Central será votada na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado.

Também será votada em comissão especial na Câmara dos Deputados a criação de fundo constitucional também para as regiões Sul e Sudeste.

Inflação de maio nos Estados Unidos. Dado guia a política de juros.

Fluxo cambial no Brasil.

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Pílulas

Dólar caiu 0,04%, para R$ 5,17. Ibovespa subiu 0,67%, aos 169.802 pontos.

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