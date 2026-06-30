Indústria do RS compra tecnologia alemã para deixar painéis de MDF "aveludados"

Unidade da Fibraplac em Glorinha tem capacidade de produzir 400 mil metros cúbicos de MDF ao ano. Fibraplac / Divulgação

Indústria de painéis de MDF, a Fibraplac investiu R$ 500 mil para comprar tecnologia alemã para sua fábrica em Glorinha, na Região Metropolitana. Foi importado um novo "prato de acabamento", uma espécie de molde que dá textura ao revestimento das placas para produzir móveis.

A ferramenta consegue, por exemplo, dar característica aveludada aos painéis de MDF e diminui marcas de uso. O acabamento, chamado de Matte Sublime, tem ainda opções coloridas.

— Não estamos ampliando capacidade industrial, mas trazendo um diferencial ao produto. Agregará valor que permite elevar de 10% a 15% o preço médio — diz o diretor Leandro Primerano.

A fábrica tem 400 funcionários e 300 clientes atendidos mensalmente. Pode produzir 400 mil metros cúbicos de MDF ao ano, potencial 90% usado hoje. Estuda investir R$ 5 milhões em 2027 em nova máquina de revestimento.

A Fibraplac é do grupo gaúcho Isdra, que está em recuperação judicial e, na reestruturação, optou por apostar nesta operação.

*Colaborou João Pedro Cecchini

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)