Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

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Indústria de Paraí investe R$ 40 milhões e faz petisco para cães e gatos inspirado em marca do Japão

A fábrica tem 95% da produção automatizada, mas ainda assim abrirá 30 empregos com a expansão

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