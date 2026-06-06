Indústria de Paraí investe R$ 40 milhões e faz petisco para cães e gatos inspirado em marca do Japão

Fábrica de Pian, em Paraí, está recebendo ainda as máquinas novas para aumentar a produção. Pian / Divulgação

De Paraí, na serra gaúcha, a Pian investiu R$ 40 milhões para ampliar a produção de alimentos para animais de estimação ("pets"). A fábrica tem duas estruturas em um terreno. Uma delas é para produtos secos. Já a outra teve o aumento da linha de comida "úmida" em sachê e lata, além do lançamento do petisco em creme inspirado no "Churu", marca do Japão.

- Compramos máquinas novas e mais modernas. Petiscos em creme aproximam e ajudam a hidratar cães e gatos. São uma tendência mundial e o Brasil acaba importando - conta o sócio Pedro Henrique Pian.

A ideia é, em um ano, aumentar em 30% o faturamento da linha, mas o valor não é divulgado. Ainda que a indústria esteja 95% automatizada, emprega 72 pessoas e abrirá 30 postos de trabalho. O petisco, Mikcat Creme e Mikdog Creme, será lançado na Feira de Negócios para Animais de Estimação (Feipet), em Novo Hamburgo.

Fundada em 1984 por cinco irmãos, a Pian vende para outros Estados e exporta para Paraguai, Uruguai, Chile, Bolívia, Colômbia, Panamá, Peru, Costa Rica, Trinidad e Tobago, Angola e Emirados Árabes Unidos.

Imagem de divulgação de um gato comendo o petisco em creme lançado pela empresa. Pian / Divulgação

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)