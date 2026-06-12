Imobiliária gaúcha criada por ex-garçom estreia em SC com loja de R$ 500 mil

Nova agência fica no número 215 da Rua 254, em Itapema. Eduardo Maciel / Divulgação

Com R$ 1,8 bilhão em vendas nos sete anos de operação, a Urban Company, fundada por Babiton Espíndola, que atuava como garçom antes de entrar no mercado imobiliário, instalou com R$ 500 mil sua primeira unidade fora do Rio Grande do Sul. A nova agência fica em Itapema, em Santa Catarina, com 24 corretores.

— Trabalhamos muito com investidores imobiliários, pessoas que compram imóvel para alugar ou revender. Nossos clientes já queriam investir em Santa Catarina, mercado que não estávamos aproveitando — diz o CEO Espíndola.

Babiton Espíndola, fundador da Urban Company. Urban Company / Divulgação

A imobiliária começou em uma sala de 20 metros quadrados em Porto Alegre, com 14 funcionários. Hoje, além de duas unidades na Capital, tem agência em Canoas e soma 300 corretores. Prevê chegar a R$ 650 milhões em vendas neste ano, dos quais em torno de R$ 60 milhões em Santa Catarina, onde o foco é lançamentos.

*Colaborou João Pedro Cecchini

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)