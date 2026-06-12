Imobiliária gaúcha criada por ex-garçom estreia em SC com loja de R$ 500 mil

Giane Guerra

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Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

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João Pedro Cecchini

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