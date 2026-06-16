Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Saúde
Notícia

Hospital Moinhos de Vento estende à emergência pediátrica suspensão de plano semiprivativo da Unimed

Medida se deve à demanda maior do que a capacidade e já tinha sido adotada para casos obstétricos

Giane Guerra

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS