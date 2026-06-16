Hospital Moinhos de Vento estende à emergência pediátrica suspensão de plano semiprivativo da Unimed

Emergência pediátrica do Hospital Moinhos de Vento. Hospital Moinhos de Vento / Divulgação

A partir de agosto, o Hospital Moinhos de Vento deixará de atender na emergência pediátrica pacientes com o plano semiprivativo da Unimax, da Unimed. A mesma medida foi adotada em abril para a emergência obstétrica.

Leitores que receberam o comunicado procuraram a coluna, que conversou com a superintendente de Estratégia e Mercado do hospital, Melina Schuch (assista à entrevista abaixo). A executiva esclareceu que estão mantidos os demais serviços pediátricos e obstétricos, inclusive internação hospitalar e procedimentos eletivos que não tenham entrado pela emergência.

Melina explicou que o plano Unimax cresceu muito, superando 200 mil pessoas. O Moinhos de Vento entendeu que não há capacidade para manter estes atendimentos.

— Existe uma limitação física do hospital, que precisa manter a qualidade.

Por enquanto, não há restrições previstas a outros serviços, mas a conversa com a Unimed se mantém, pois o encerramento ocorre quando se identificam outros locais que podem atender os pacientes.

— Não é uma decisão unilateral — enfatizou a superintendente.

Superintendente de Estratégia e Mercado do Hospital Moinhos de Vento, Melina Schuch. LinkedIn / Reprodução

Por nota, a Unimed sinalizou que a decisão ainda pode ser revertida: "a situação da Emergência Pediátrica está sob avaliação e, tão logo haja definições, novos comunicados serão realizados". Recentemente, a Unimed anunciou acordo para construir uma emergência em um dos prédios do Espaço Unisinos, na Avenida Nilo Peçanha, em Porto Alegre. É aguardada a assinatura do contrato, inicialmente prevista para o começo de 2026.

Confira a entrevista em vídeo:

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)