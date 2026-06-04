Hangar que foi da Varig é autorizado a operar com aviões de grande porte: "Preserva o legado"

O hangar gaúcho do DTX Group, de Dubai, conseguiu uma importante certificação que permitirá fazer a manutenção de aviões de grande porte. O primeiro A330 será recebido em setembro. No segundo semestre, a empresa também se candidatará para fazer os reparos nas aeronaves da TAP, companhia aérea de Portugal.

De largada, 15 novos técnicos serão necessários e o faturamento mensal de US$ 800 mil subirá 25%. A ideia é, com mais contratos, alugar dois novos prédios da Fraport no complexo do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre.

O vice-presidente de Operações, Alcides Conter, diz que será opção para aviões de companhias aéreas internacionais fazerem manutenção da fuselagem, do motor, do trem de pouso, entre outras partes. Inclusive, será um atrativo para que o Rio Grande do Sul receba novos voos. Esse serviço não era feito aqui desde 2018, quando a TAP fechou sua operação.

Conter até se emociona, pois é um ex-Varig como 90% dos 300 funcionários da DTX. O hangar, antes de ser da TAP, foi usado pela Varig para manutenção de aviões por 70 anos.

— Não deixa de ser um legado que preservamos.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)