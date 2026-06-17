"Há alarmismo", diz professor da FGV sobre riscos do fim da escala 6x1

Professor de MBAs da Fundação Getúlio Vargas (FGV), Jean Menezes Aguiar considera alarmismo parte dos riscos apontados pelas empresas caso seja aprovado o fim da escala 6x1 e a redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais. Projeto segue tramitação no Congresso, neste momento no Senado. Assista ou ouça a entrevista no programa Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha.