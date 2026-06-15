Guerra no Irã, petróleo, dólar, Ibovespa, mais agenda e pílulas da economia 15.06

Agenda

Petróleo abre a semana em queda após o anúncio do fim da guerra no Irã. O barril cai quase 5%, vendido a US$ 82. Saiba mais: Apesar do ceticismo, petróleo cai e bolsa sobe com anúncio do fim da guerra no Irã

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que a abertura do Estreito de Ormuz ocorrerá apenas na sexta-feira (19) após a assinatura formal do acordo com o Irã.

É semana de taxas de juro. Tem reunião dos bancos centrais aqui no Brasil e nos Estados Unidos.

Banco Central divulga o relatório Focus, com a projeção do mercado para os principais indicadores da economia.

Índice de Confiança do Empresário Industrial, da Confederação Nacional da Indústria (CNI).

Balança comercial semana, com dados de exportação e importação do Ministério do Desenvolvimento.

IBGE divulga a Estratégia de amostragem para mapeamento de cobertura e uso da terra.

O governo federal anunciou linha de crédito com garantia da União destinada ao financiamento de motocicletas e bicicletas elétricas. Os juros serão de 12,50% ao ano para homens e de 11,50% ao ano para mulheres, abaixo dos 14,50% da Selic e também das taxas médias de mercado, que alcançam 30% ao ano.

Reunião-almoço da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul (CIC Caxias) com a CEO do Grupo RBS, Patrícia Fraga, para a palestra “A comunicação do futuro”.

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Pílulas

Dólar caiu 1,37%, para R$ 5,05. Ibovespa subiu 1,71%, aos 171.497 pontos.

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