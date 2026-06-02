Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Preços nas bombas
Análise

Guerra no Irã fez diesel subir o triplo da inflação de um ano no RS; gasolina aumentou menos

A elevação só não é maior porque governo federal e Petrobras estão segurando reajustes e dando incentivos para conter inflação

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João Pedro Cecchini*

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