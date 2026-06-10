Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

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Análise

Guerra no Irã elevará a prestação do financiamento e o preço dos imóveis

Os materiais de construção estão com aumentos de até 40%

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