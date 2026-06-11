Centro de distribuição da Amazon em Nova Santa Rita, na região metropolitana de Porto Alegre. André Ávila / Agencia RBS

Incluindo o mais conhecido, que fica em Nova Santa Rita, a Amazon está com 19 centros logísticos no Rio Grande do Sul. Os demais locais não são informados. A gigante norte-americana de comércio eletrônico diz ter investido R$ 1,2 bilhão desde que chegou ao Estado.

A capital, Porto Alegre, está já com o serviço Amazon Now, com entregas em 15 minutos de alimentos, itens de higiene e de limpeza. A ideia é expandir os produtos e as cidades.

Logística

Um setor que acelerou na pandemia e que segue crescendo sem parar é o de pavilhões logísticos. Na região metropolitana de Porto Alegre, já são 1,236 milhão de metros quadrados prontos. Outros 87 mil estão em construção. O preço médio é de R$ 21,61, o maior até hoje, mas varia muito conforme a cidade.

O levantamento foi feito com exclusividade para a coluna pela presidente da SDS Properties Binswanger, Simone Santos. Em entrevista ao programa Acerto de Contas, da Rádio Gaúcha, ela destacou que a vacância (parte desocupada) fica abaixo de 10% desde 2023.

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Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: gigafábrica de IA, R$ 40 milhões em fábrica, ex-hangar da Varig e shopping fechado

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)