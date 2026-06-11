Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Comércio online
Notícia

Gigante Amazon tem 19 centros logísticos no RS, onde já investiu R$ 1,2 bi

A maior estrutura de distribuição da empresa fica em Nova Santa Rita

Giane Guerra

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS