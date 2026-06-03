Gigante de energia transfere sede para parque tecnológico de Porto Alegre

Mudança da sede da CPFL Transmissão para o Tecnopuc está prevista para setembro. CPFL Transmissão / Divulgação

Da gigante chinesa do setor de energia State Grid, a CPFL Transmissão vai transferir sua sede para o Tecnopuc, o parque tecnológico da PUCRS, em Porto Alegre. A unidade fica hoje no 4º Distrito. Serão ocupados quatro andares, adaptados com um investimento de R$ 6 milhões e onde será instalada, inclusive, uma estrutura de data center. No local, vão trabalhar 300 funcionários. A mudança está prevista para setembro.

O vice-presidente de Transmissão e Serviços do Grupo CPFL, Roberto Sartori, que é gaúcho, está empolgado. Acredita que a mudança ajudará a empresa a atrair e reter funcionários.

— Vimos uma oportunidade no convite que recebemos da universidade. Pretendemos ter mais acesso a estudantes, estimular os cursos de engenharia e aumentar o uso de tecnologia na operação, como inteligência artificial (IA), drones e robotização — detalha Sartori.

Roberto Sartori, vice-presidente da CPFL Transmissão. CPFL / Divulgação

— É um belo parceiro, uma operação de grande porte. Além das engenharias, irá potencializar os cursos de computação e comunicação — comemora o superintendente de Inovação e Desenvolvimento da PUCRS e do Tecnopuc, Jorge Audy.

A CPFL foi fundada em 1912 como Companhia Paulista de Força e Luz. É dona da RGE, uma das maiores empresas de energia que atuam no Rio Grande do Sul.

Superintendente de Inovação e Desenvolvimento da PUCRS e do Tecnopuc, Jorge Audy. Bruno Todeschini / Divulgação PUCRS

Recentemente, a coluna noticiou a ida do Badesul para o Tecnopuc. Relembre: Nova sede do Badesul é instalada com R$ 18 milhões em parque tecnológico.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)