Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

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Gaúcho é menos feliz no trabalho e mais solitário, mas se exercita mais e exalta a família

Pesquisa também traz os outros sentimentos mais presentes entre moradores do Sul do que na média do brasileiro

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