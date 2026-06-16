Gaúcho é menos feliz no trabalho e mais solitário, mas se exercita mais e exalta a família

O recorte gaúcho traz dados da pesquisa "Mapa da felicidade real no Brasil". Mateus Bruxel / Agencia RBS

O gaúcho é menos feliz no trabalho do que a média do brasileiro. O resultado apareceu no "Mapa da felicidade real no Brasil", conduzido pela pesquisadora da ciência da felicidade Renata Rivetti em parceria com o Instituto Ideia.

No Rio Grande do Sul, 50% dos entrevistados disseram que são total ou parcialmente felizes no trabalho. No país, este indicador sobe a 61,5%. Os neutros ficam em 4,4% aqui, contra 8,9% da média nacional. Já os muito ou parcialmente infelizes representam 45,5% no Estado, acima dos 29,5% do Brasil todo.

— Os gaúchos são felizes, mas com um olhar mais crítico do que outros Estados. O perfil emocional é distinto: gratidão e orgulho em alta, mas alegria e raiva em baixa. E são mais insatisfeitos com o trabalho, com a sobrecarga — analisou Renata em entrevista ao programa Acerto de Contas, da Rádio Gaúcha.

Renata Rivetti, pesquisadora da ciência da felicidade e responsável pelo Mapa da Felicidade Real no Brasil 2026, feito em parceria com o Instituto Ideia. Divulgação / Divulgação

Percebe-se nas respostas que os gaúchos estão mais incomodados com corrupção, sentem mais a insegurança, mais ansiedade e são mais preocupados.

— Mas há uma presença forte de fé e espiritualidade, com um olhar forte para a importância da família — enfatizou a pesquisadora mais de uma vez na entrevista.

Um alerta: há aspectos maiores de solidão. Os gaúchos apontam menos pessoas com quem contar e sinalizam um impacto negativo maior das redes sociais.

— É a busca pela dopamina rápida do "rolar o feed" (substância que o corpo libera ao navegar nas redes sociais e que gera picos de prazer). Os jovens, principalmente, acabam se comparando demais — seguiu na análise.

Renata esteve recentemente em países nórdicos que estão entre os mais felizes do mundo, apesar do clima de baixas temperaturas. Além do combate às notícias falsas e das políticas públicas como proibição de celulares na escola e de redes sociais para jovens, identificou que as pessoas andam menos com os telefones nas ruas e nos restaurantes.

Saúde

Já a saúde é um destaque muito positivo no Rio Grande do Sul. O gaúcho se cuida e se percebe mais saudável. Dos entrevistados, 37,8% disseram ter uma saúde "muito boa" versus 23,1% no Brasil. Aqui, 46,7% praticam atividade física e citam como fonte de felicidade, acima dos 36,6% da média nacional.

Confira a entrevista em vídeo:

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)