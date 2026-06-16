Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Perde para Centro-Oeste
Notícia

Gasto do consumidor 50+ do Sul supera média do país

Veja como se dividem as despesas nesta faixa etária

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