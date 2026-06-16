Gasto do consumidor 50+ do Sul supera média do país

O consumo dos moradores do Sul com mais de 50 anos fica acima da média nacional. Por aqui, o gasto mensal é de R$ 1.849. No país, é de R$ 1.630, mostra a pesquisa Mercado Prateado: consumo dos brasileiros 50+ e projeções, feita pela data8. O Sul perde para o Centro-Oeste e fica acima das demais regiões.

Os tipos de gastos são bem semelhantes no Sul com a média nacional. Habitação lidera, seguida por alimentação. Já transporte se destaca com um percentual maior por aqui.

O consumo dos 50+ no Sul divide-se em:

Habitação: 28%

Alimentação: 23%

Transporte: 18%

Assistência à saúde: 14%

Vestuário: 5%

Higiene e cuidados pessoais: 5%

Despesas diversas: 3%

Recreação e cultura: 2%

Serviços pessoais: 1%

Educação: 1%

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)