Fraude no Digimais, preço imóveis comerciais, dólar, Ibovespa e mais economia 23.06

Agenda
Polícia Federal (PF) realiza a Operação Miragem, que visa desarticular um esquema fraudulento ligado ao banco Digimais, do bispo Edir Macedo. Saiba mais: A origem gaúcha do Digimais, banco de Edir Macedo alvo de operação da PF de R$ 670 milhões
Banco Central divulga a Ata do Copom, detalhando a decisão de continuar cortando a taxa de juro Selic: “No cenário atual, caracterizado por forte aumento da incerteza, o Comitê reafirma serenidade e cautela na condução da política monetária, de forma que os passos futuros do processo de calibração da taxa básica de juros possam incorporar novas informações que aumentem a clareza sobre a profundidade e a extensão dos conflitos no Oriente Médio, assim como seus efeitos diretos e indiretos sobre o nível de preços ao longo do tempo”.
Evento do Teriva Isla sobre cenário econômico e político, com a colunista Giane Guerra e a economista Zeina Latif. Será 19h30 no auditório do Sicredi Pelotas.
Índice FipeZAp Comercial. Na venda, preço dos imóveis em Porto Alegre caiu 0,24% em maio para R$ 6.451 o metro quadrado. Para alugar, subiu 0,65% para R$ 34,63 em média.
Pílulas
Dólar caiu 0,46%, para R$ 5,14. Ibovespa subiu 1,21%, aos 170.365 pontos.
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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e João Pedro Cecchini (joao.cecchini@zerohora.com.br)
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