Fraude no Digimais, preço imóveis comerciais, dólar, Ibovespa e mais economia 23.06

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Banco Central divulga a Ata do Copom, detalhando a decisão de continuar cortando a taxa de juro Selic: “No cenário atual, caracterizado por forte aumento da incerteza, o Comitê reafirma serenidade e cautela na condução da política monetária, de forma que os passos futuros do processo de calibração da taxa básica de juros possam incorporar novas informações que aumentem a clareza sobre a profundidade e a extensão dos conflitos no Oriente Médio, assim como seus efeitos diretos e indiretos sobre o nível de preços ao longo do tempo”.