Fraude na Americanas, petróleo em queda forte, dólar, Ibovespa e mais economia 25.06

Agenda

Polícia Federal e Ministério Público Federal fazem a 2ª fase da Operação Disclosure, que investiga a fraude bilionária nas Lojas Americanas. Força-tarefa apura se acionistas e representantes dos principais bancos privados do país também participaram do esquema. A Justiça determinou o sequestro de bens e valores de R$ 54 bilhões.

Petróleo engatou uma queda. O barril está em US$ 72.

IBGE divulga:

Prévia da inflação oficial: Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (junho) e Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (2º trimestre)

(dados para Brasil e regiões metropolitanas*)* Nove regiões metropolitanas, inclusive a de Porto Alegre, além de Brasília e do município de Goiânia.

(dados para Brasil e regiões metropolitanas*)* Nove regiões metropolitanas, inclusive a de Porto Alegre, além de Brasília e do município de Goiânia. Estatísticas do Cadastro Central de Empresas (2024)

(dados para Brasil, grandes regiões, unidades da federação e municípios)

Reunião em Brasília para definir a nova portaria que substituirá regra em vigor para trabalho em feriados no comércio. Leia mais aqui.

Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Lajeado realiza a 13º Convenção CDL Lajeado. A colunista Giane Guerra palestrará sobre cenários econômicos às 13h45min.

Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) divulga a Intenção de Consumo das Famílias (ICF).

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Pílulas

Dólar subiu 0,29%, para R$ 5,20. Ibovespa caiu 0,44%, aos 170.507 pontos.

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