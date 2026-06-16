Criada com R$ 20 milhões, financeira gaúcha tem de conta digital a Pix e cartão de crédito

Escritório administrativo ficará em Canoas, com pretensão de chegar a 70 funcionários em seis meses. Plena Pay / Divulgação

Quatro gaúchos com experiência tributária testarão o mercado financeiro com uma "fintech" (empresas financeiras digitais). Criada com R$ 20 milhões, a Plena Pay oferecerá desde serviços financeiros tradicionais, como conta digital, Pix (em parceria com empresa autorizada pelo Banco Central) e cartão de crédito com bandeira Visa, até investimentos em parceria com a Warren, operações internacionais e gestão tributária e corporativa.

No aplicativo, por exemplo, o cliente poderá distribuir valores que recebe com frequência, como pagamentos por vender produtos ou serviços, para pagar de forma automatizada funcionários, fornecedores ou outros parceiros comerciais. A tecnologia é inspirada no "split payment", da reforma tributária, no qual, quando um consumidor paga por algo, envia diretamente o imposto ao fisco

— É um gestor financeiro sem um humano por trás — diz o CEO Cesar Coimbra, fundador da Plena Pay com Alexander Diego dos Santos, Elieser Lima Oliveira e Luciano Lazzarotti.

A operação começa em 13 de julho. Por estar no guarda-chuva do grupo Plena, nasce com 2,2 mil clientes — 60% do Rio Grande do Sul. Para abrir conta, basta baixar o aplicativo. O custo depende dos serviços contratados.

O escritório fica em Canoas, com 370 metros quadrados e 20 funcionários. O plano é chegar a 70 profissionais em seis meses.

*Colaborou João Pedro Cecchini

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)