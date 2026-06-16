Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

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Criada com R$ 20 milhões, financeira gaúcha tem de conta digital a Pix e cartão de crédito

A ideia é começar já com 2,2 mil clientes

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João Pedro Cecchini

Assistente de conteúdo*

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