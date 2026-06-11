Ferrovias do Sul: a dor, a pressa e janela aberta à força que precisa ser usada 

Simpósio Malha Sul: Passado e futuro da ferrovia no sul do Brasil, promovido nesta quinta-feira (11) pelo MPF. Veronese à direita. MPF / Divulgação

A malha ferroviária do Rio Grande do Sul tem pressa. Foi sucateando por três décadas e recebeu a pancada final na enchente. Portanto, por mais que haja divergência entre o Sul e o governo federal, é preciso ajustar os ponteiros rapidamente para não se perder essa janela aberta a marretadas para o assunto vir à tona e ganhar atenção da opinião pública.

O procurador do Ministério Público Federal (MPF), Osmar Veronese, está de parabéns por ter, com muito esforço, reunido nesta quinta-feira (11) em Porto Alegre governo federal, governos de quatro Estados, agência reguladora, federações empresariais, deputados, ferroviários e, acreditem, até mesmo a Rumo. Foi um dia inteiro de debate, explicações e desabafos, como o do secretário Estadual de Transportes e Logística, Clovis Magalhães, que disse ter tido apenas dois dias para ler o estudo da Infra SA, que embasa o modelo da nova concessão.

O governo federal quer fatiar a Malha Sul e precisa explicar melhor como o fará e os cenários para os resultados do leilão. A ferrovia é uma dor para os gaúchos, que acham que estão, mais uma vez, ficando de lado. O diretor de Outorgas Ferroviárias do Ministério dos Transportes, Jefferson Santos, entendeu e já começou a acertar com o presidente da Federação das Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul), Rodrigo Sousa Costa, uma participação no Tá na Mesa, reunião-almoço do setor produtivo.

Embora seja o pleito de alguns, a coluna acha que não tem que adiar as audiências públicas. O resto é que tem que se agilizar, inclusive o estudo que o Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul (Codesul) anunciou em dezembro, mas ainda nem saiu o edital de contratação da empresa. Sabe-se lá quando teríamos essa oportunidade de novo.

A extensão da concessão à Rumo por dois anos está encaminhada já, mas é um mal necessário e, principalmente, temporário até novas empresas assumirem após o leilão. Que não se trate como prorrogação ou renovação de contrato. Não vai ser agora que a empresa vai investir no Sul.

Aliás, as críticas à Rumo foram unanimidade no evento do MPF. O representante até argumentou mostrando convicção de que a empresa não teve o suporte público e de mercado que esperava, reclamou que é uma concessão deficitária e que reconstruir após a enchente era papel da União. Mas não convenceu.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)