Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Nova concessão
Opinião

Ferrovias do Sul: a dor, a pressa e janela aberta à força que precisa ser usada 

O leilão está previsto para este ano, mas o Codesul discorda da proposta do governo federal

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