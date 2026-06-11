Ferrovias, dívida rural, dólar, Ibovespa, mais agenda e pílulas da economia 11.06

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Simpósio "Passado e futuro da ferrovia no sul do Brasil", evento do dia todo organizado pelo procurador Osmar Veronese, do Ministério Público Federal (MPF). Será no auditório da Procuradoria da República na 4ª Região (PRR4). Está previsto para dezembro o leilão da Malha Sul. As ferrovias estão sucateadas. A concessão à Rumo termina em fevereiro e há a possibilidade de renovação temporária por dois anos. O estudo da Infra SA que embasa a proposta do governo federal a ser avaliada em audiência pública prevê investimento superior a R$ 12 bilhões nos três lotes da Malha Sul, sendo quase R$ 10 bilhões em trechos que envolvem o Rio Grande do Sul.