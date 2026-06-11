Ferrovias, dívida rural, dólar, Ibovespa, mais agenda e pílulas da economia 11.06

Agenda
Simpósio "Passado e futuro da ferrovia no sul do Brasil", evento do dia todo organizado pelo procurador Osmar Veronese, do Ministério Público Federal (MPF). Será no auditório da Procuradoria da República na 4ª Região (PRR4). Está previsto para dezembro o leilão da Malha Sul. As ferrovias estão sucateadas. A concessão à Rumo termina em fevereiro e há a possibilidade de renovação temporária por dois anos. O estudo da Infra SA que embasa a proposta do governo federal a ser avaliada em audiência pública prevê investimento superior a R$ 12 bilhões nos três lotes da Malha Sul, sendo quase R$ 10 bilhões em trechos que envolvem o Rio Grande do Sul.
O plenário do Senado aprovou o projeto de refinanciamento de dívidas rurais, que segue para análise final na Câmara dos Deputados. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, alertou que o custo estimado em R$ 140 bilhões ao Tesouro não é suportável pelas contas públicas.
Petróleo em queda, com o barril vendido a US$ 92.
IBGE divulga:
- Pesquisa Mensal de Serviços (abril)(dados para Brasil e unidades da federação)
- Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (maio) - Previsão de safra
- Pesquisa de Estoques (2º semestre)(dados para Brasil, grandes regiões, unidades da federação, mesorregiões, microrregiões e municípios)
Lançamento do programa Minha Casa tem um Porto, edição Porto Alegre. Do Sindienergia-RS.
Pílulas
Dólar caiu 0,10%, para R$ 5,17. Ibovespa caiu 0,70%, aos 168.619 pontos.
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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e João Pedro Cecchini (joao.cecchini@zerohora.com.br)
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