Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

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Fábrica do RS venderá bombas de água para operações da Aegea em 893 cidades

Para ampliar o espaço de produção, indústria investiu recentemente R$ 8 milhões

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João Pedro Cecchini

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