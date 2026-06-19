Fábrica do RS venderá bombas de água para operações da Aegea em 893 cidades

Após construir pavilhão e comprar máquinas com R$ 8 milhões, a indústria Vanbro, de Sapucaia do Sul, fechou contrato para fornecer equipamentos a operações do Grupo Aegea em 893 municípios em 15 Estados. A fabricante já foi fornecedora da Corsan antes mesmo da privatização, quando foi comprada pela Aegea.

O acordo é sob demanda e não tem valor específico. A fábrica produz 600 bombas submersas por mês e ampliará a 700 unidades. Segundo o proprietário da Vanbro, Euclides Brock, o equipamento custa de R$ 5 mil e R$ 40 mil.

No saneamento, as bombas fabricadas pela indústria são usadas principalmente para captar água potável em poços profundos. Com 40 anos de mercado, a Vanbro tem 80 funcionários e atende 1 mil clientes, incluindo revendedores.

*Colaborou João Pedro Cecchini

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)