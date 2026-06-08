Exportação do RS à Europa dispara 52% no 1º mês do acordo com Mercosul; veja os itens

Embarques de carnes de frango triplicaram para a União Europeia. Diogo Sallaberry / Agencia RBS

O primeiro mês do acordo de livre-comércio entre União Europeia (UE) e Mercosul trouxe um salto nas exportações do Rio Grande do Sul para o bloco. Foi uma alta de 52% na comparação com maio de 2025. O faturamento dos embarques alcançou US$ 307 milhões, o maior valor para o mês desde 2011, segundo dados compilados pela coluna no sistema do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic).

O principal item exportado foi tabaco (fumo). Sozinho, representou 27% do valor total, aumento de 20%. Curiosidade: a Bélgica comprou 84% deste produto gaúcho. Em segundo lugar (21%), estão os resíduos da indústria de alimentos, vendidos principalmente para França e Eslovênia. Carnes aparecem em terceiro lugar (12%), com destaque para os Países Baixos como compradores. Na sequência, vale ainda registrar embarques de plástico, pastas de madeira e calçados.

Percentualmente, os embarques de carne se destacaram com alta de 224%, puxada pela carne de frango. Assessor de Relações Internacionais da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul), Renan Hein dos Santos identifica uma possível antecipação da venda com receio da proibição da compra de carne brasileira pela Europa prevista para setembro. Ao mesmo tempo, o presidente da Associação Gaúcha de Avicultura (Asgav), José Eduardo Santos, lembra que a base de maio do ano passado foi baixa pela suspensão das exportações causada pela gripe aviária.

A venda de partes de motores de pistão, um dos principais itens com alíquota zerada no primeiro mês do acordo UE-Mercosul, subiu 56% a US$ 3,8 milhões. O mesmo ocorreu com partes de calçados, com alta de 6,5% a US$ 7,9 milhões.

O acordo

*Sob supervisão da jornalista Giane Guerra

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)