Espanha disputa "gigafábrica" de IA e quer parceria do Brasil, diz ministro da Função Pública

Ministro para Transformação Digital e da Função Pública, Óscar López, anunciou investimentos durante o South Summit Madrid. South Summit Madrid / Divulgação

Aqui no South Summit Madrid, o ministro para Transformação Digital e da Função Pública, Óscar López, reforçou seu interesse em parcerias com o Brasil. Lembrou que esteve recentemente com o governo brasileiro e que vê espaço para iniciativas de aplicação de inteligência artificial (IA) na administração pública. Porém, não soube dizer se o acordo União Europeia-Mercosul poderia incentivar os negócios de startups na área. Destacou que, em novembro, será realizada a XXX Cúpula Ibero-Americana em Madri e que, em paralelo, o governo espanhol promoverá uma cúpula digital, sinalizando que a presença brasileira é importante.

"Gigafábrica"

Na reunião que a coluna participou, o ministro Óscar López informou que o governo espanhol aportará de 600 a 800 milhões de euros (de R$ 3,6 bilhões a R$ 4,8 bilhões) para o consórcio que apresentará proposta em uma competição europeia para construir uma das "gigafábricas" de IA a serem instaladas na União Europeia. A quantia impressionou quem acompanha o assunto, pois se falava até então em "apenas" 200 milhões de euros. O setor privado estará na empreitada. Telefónica e Santander estão entre as empresas que já confirmaram. Das três principais previstas, uma fábrica ficará na Espanha, garantiu.

Mas o que é uma fábrica de IA? É uma linha de montagem industrial usual, mas, em vez de produtos físicos, a matéria-prima são dados brutos e o produto final são modelos, previsões ou agentes de IA criados e aprimorados para resolver problemas de negócios.

Capital de risco

A Europa ainda está longe de alcançar Estados Unidos e Canadá em investimento em capital de risco, onde se encaixam as startups. Mas no contexto europeu, a Espanha busca se destacar, seja com o South Summit, com lei específica para o setor ou com investimentos em infraestrutura básica de tecnologia.

Lula na Espanha

Em abril, o presidente Lula esteve com o presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez. Na visita, assinou acordos de parcerias, inclusive para ampliar a cooperação em transformação digital. Principais pontos: uso de inteligência artificial nos serviços públicos, projetos-piloto de IA para personalização de serviços, diretrizes para uso ético e responsável da IA e formação de talentos em tecnologia.

* A coluna viajou a Madri a convite da IE University

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)