Escala 6x1 no Senado, dólar, Ibovespa, mais agenda e pílulas da economia 09.06

Agenda

A proposta do fim da escala 6x1 – de seis dias de trabalho e um de descanso – deve começar a ser debatida pelos senadores. Tem reunião prevista para hoje entre líderes partidários e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP).

Petróleo em queda. O barril é vendido a US$ 92, ainda um patamar elevado.

Inflação pelo IGP-DI, divulgado pela FGV.

Agência reguladora, Agergs avalia o pedido e reequilíbrio econômico da Corsan Aegea com implementação da tarifa social de água.

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Pílulas

Dólar subiu 1,78%, para R$ 5,15. Ibovespa caiu 0,77%, aos 168.471 pontos.

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