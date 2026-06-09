Escala 6x1 no Senado, dólar, Ibovespa, mais agenda e pílulas da economia 09.06

Agenda
A proposta do fim da escala 6x1 – de seis dias de trabalho e um de descanso – deve começar a ser debatida pelos senadores. Tem reunião prevista para hoje entre líderes partidários e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP).
Petróleo em queda. O barril é vendido a US$ 92, ainda um patamar elevado.
Inflação pelo IGP-DI, divulgado pela FGV.
Agência reguladora, Agergs avalia o pedido e reequilíbrio econômico da Corsan Aegea com implementação da tarifa social de água.
Pílulas
Dólar subiu 1,78%, para R$ 5,15. Ibovespa caiu 0,77%, aos 168.471 pontos.
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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e João Pedro Cecchini (joao.cecchini@zerohora.com.br)
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