Cooperativa Cotribá ainda espera reverter a decisão que suspendeu sua recuperação judicial. Cotribá / Divulgação

Ainda enfrentando uma forte crise, a Cotribá (Cooperativa Agrícola Mista General Osório) começou a pagar verbas rescisórias de ex-funcionários. Segundo o Sindicato Intermunicipal dos Empregados em Cooperativas de Produção Agrícola do Rio Grande do Sul (Sinecoop-RS), 75 pessoas já fecharam acordos para que os valores sejam quitados.

Presidente do sindicato, Vitória Pretto diz que quem tem até R$ 5 mil a receber será pago em até três parcelas. As negociações são individuais. Outros 77 demitidos, com créditos superiores a R$ 5 mil, deverão receber a partir de setembro em até 24 parcelas.

Em nota, a Cotribá diz que está evitando aumentar o endividamento (que supera R$ 1,42 bilhão) e que ainda espera conseguir entrar em recuperação judicial. O mecanismo suspende cobranças para uma reestruturação, mas a cooperativa teve o processo suspenso a pedido do banco Votorantim. O argumento do escritório Souto Correa Advogados foi de que a RJ é apenas para empresas, não para cooperativas.

Fundada em 1911, a Cotribá reúne 11,7 mil produtores rurais. Com 115 anos, é a cooperativa agropecuária mais antiga do país. Sua sede fica em Ibirubá, no noroeste gaúcho. Uma nova gestão assumiu em março. Relembre entrevista com o presidente, Carlos Diehl: "Nenhum produtor vai botar a mão no bolso", garante presidente sobre dívida de cooperativa de 115 anos

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: operações da Amazon no RS, novas lojas da Renner e tecnologia de POA na Copa do Mundo

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)