Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Forte alerta
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Endividamento diminuiu o presente do Dia dos Namorados: "Lojistas sentiram no balcão"

Comércio teve que recorrer a descontos para garantir o faturamento, o que reduz margem

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