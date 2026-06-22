Endividamento diminuiu o presente do Dia dos Namorados: "Lojistas sentiram no balcão"

Pela pesquisa, 48% dos lojistas disseram que aumentaram a comercialização na data, mas muitos ofereceram descontos. Marcelo Casagrande / Agencia RBS

Apesar de promoções agressivas, o gasto médio do consumidor caiu no Dia dos Namorados. A previsão era de R$ 343 por pessoa, mas ficou em R$ 243. No ano passado, o tíquete foi de R$ 380.

Os descontos sacrificam margens, alerta o Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre (Sindilojas POA), mas foram necessários para garantir a venda. Pela pesquisa, 48% aumentaram a comercialização. Outros 32% mantiveram o patamar e 17% tiveram queda.

— Lojistas estão sentindo no balcão o endividamento das famílias. O consumidor manteve a intenção de dar o presente, mas escolheu produtos com um tíquete menor e exigiu descontos para adequar a compra à sua capacidade de pagamento em um cenário de endividamento — analisa o assessor de Pesquisa e Desenvolvimento do Sindilojas POA, Victor Pires.

Assessor de Pesquisa e Desenvolvimento do Sindilojas POA, Victor Pires. LinkedIn / Reprodução

Preço foi o principal entrave para o consumidor, apontaram os lojistas. Em seguida, citaram concorrência e endividamento. Quem aumentou a venda citou promoção e desconto como grandes impulsionadores.

— A forte retração do parcelamento longo em cartão de crédito (despencando de 84% para 51%) reflete o esgotamento do crédito populacional (mais de 45% de inadimplentes no Rio Grande do Sul) e os juros proibitivos. Em contrapartida, o salto do Pix à vista (10%) e do débito (16%) revelou que os consumidores usaram a liquidez instantânea como moeda de troca para aproveitar descontos no balcão e contornar as taxas das operadoras de cartão — acrescenta Pires, que enfatiza que o frio também deu sua ajuda.

A venda pelo Instagram saltou de 10,6% em 2025 para 83,3% dos lojistas em 2026. WhatsApp também subiu, de 42,6% para 59,3%. O site da loja perdeu bastante espaço, caindo de 46,8% para 27,8%.

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