Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

R$ 3 milhões
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Empresa instalará mais 32 eletropostos no RS

As unidades abastecem carros elétricos 

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