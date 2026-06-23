Empresa instalará mais 32 eletropostos no RS

Empresa de Santa Cruz do Sul, a Solled Energia investirá R$ 3 milhões para instalar mais 32 eletropostos em 2026 no Rio Grande do Sul. São pontos para abastecimento de carros elétricos.
A empresa fechará julho com 16 unidades, em Santa Cruz do Sul, Xangri-lá, Osório, Capão da Canoa, Agudo, Pantano Grande e Pelotas. Os locais de todos os novos eletropostos ainda estão em definição, mas há confirmados para Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Portão, Porto Alegre, Dom Pedrito e Pelotas.
A Solled estimula que o cliente use a solar pelo lucro em potencial. Porém, há locais com energia por assinatura ou comprada no mercado livre.
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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e João Pedro Cecchini (joao.cecchini@zerohora.com.br)