Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Mas já vendeu
Notícia

Empresa gaúcha comprou para clientes R$ 10 milhões de ações da SpaceX, de Elon Musk 

Foi a maior abertura de capital da história, com alta demanda inicial para aquisição dos papéis

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