Empresa gaúcha comprou para clientes R$ 10 milhões de ações da SpaceX, de Elon Musk 

Oferta de ações de empresa de Elon Musk movimentou US$ 75 bilhões. TIMOTHY A. CLARY / AFP

Gestora gaúcha de investimentos, a Privatto conduziu a compra de R$ 10 milhões em ações da SpaceX, empresa espacial do trilionário Elon Musk que fez o maior IPO (abertura de capital) da história. A negociação foi na Nasdaq, bolsa de valores norte-americana de ações de tecnologia.

A Privatto comprou o papel no preço de IPO, US$ 135, e vendeu no início do pregão, a US$ 158. Ou seja, entrou e saiu no mesmo dia. O ganho médio para os clientes foi de 17%. A venda total ("zerar posição") ocorreu porque a gestora entendeu que era oportunidade de curto prazo e de pouco comprometimento de patrimônio (0,5% do que tem em gestão).

Os clientes da Privatto são famílias empresárias gaúchas e pessoas com mais de R$ 25 milhões para investir. Enquanto muitos investidores estrangeiros têm vindo para a bolsa de São Paulo, os daqui também estão buscando ativos nos Estados Unidos. Da carteira da Privatto, a fatia no Exterior subiu de 11% para 25% em cinco anos.

Com alta demanda inicial, a ação da SpaceX chegou a passar dos US$ 225, levando a empresa ao grupo das que têm maior valor de mercado no mundo. Hoje, porém, já está com queda, movimento tradicional de ajuste quando os compradores vendem para embolsar lucros. O IPO movimentou US$ 75 bilhões.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)